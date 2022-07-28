В августе в маршруте движения “Ласточки” из Самары в Сызрань произойдут изменения

Речь идет о скором электропоезде, который соединяет станции Самара и Сызрань-1. Так, согласно информации Самарской пригородной пассажиркой компании, в областной центра состав будет приезжать в 19:48, тогда как ранее время прибытия было 19:53.
Речь идет о скором электропоезде, который соединяет станции Самара и Сызрань-1. Так, согласно информации Самарской пригородной пассажиркой компании, в областной центра состав будет приезжать в 19:48, тогда как ранее время прибытия было 19:53.
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