Китаянка подала в суд на клинику, пообещавшей ей, что она родит мальчика

Жительница китайской провинции Хэнань попыталась отсудить у клиники традиционной китайской медицины 120 тысяч юаней после того, как лечение не помогло ей родить мальчика, пишет Sohu.
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