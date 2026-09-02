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Газета.ру

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Китаянка подала в суд на клинику, пообещавшей ей, что она родит мальчика

Китаянка подала в суд на клинику, пообещавшей ей, что она родит мальчика

Жительница китайской провинции Хэнань попыталась отсудить у клиники традиционной китайской медицины 120 тысяч юаней после того, как лечение не помогло ей родить мальчика, пишет Sohu.

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