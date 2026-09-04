Трутнев заявил, что Японии никто и никогда не отдаст Курилы

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил на Восточном экономическом форуме в разговоре с корреспондентом ТАСС, что Японии никто и никогда не отдаст Курильские острова.