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Жительница Алтая годами получала пенсию без вести пропавшей матери

Жительница Алтая годами получала пенсию без вести пропавшей матери

После проведения необходимых экспертиз пенсионерку признали умершей В Турочакском районе перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в хищении более 700 тысяч рублей с банковского счета своей пропавшей матери.

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