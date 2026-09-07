Жительница Алтая годами получала пенсию без вести пропавшей матери

После проведения необходимых экспертиз пенсионерку признали умершей В Турочакском районе перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в хищении более 700 тысяч рублей с банковского счета своей пропавшей матери.
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