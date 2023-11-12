Песков назвал глупостью фразу СМИ о Казахстане как о «заднем дворе» Путина

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал глупостью и информационной войной формулировку агентства Bloomberg, в которой Казахстан был назван «задним двором» российского лидера Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии