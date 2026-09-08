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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Балтика» купила форварда «Ростова» Голенкова. Контракт – до 2029-го

« Балтика » объявила о трансфере Егора Голенкова . 27-летний нападающий покинул « Ростов » и заключил с командой из Калининграда контракт сроком до 2029 года.

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