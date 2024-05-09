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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабаев о будущем Гуски: «Переговоры с «Торпедо» и другими клубами приостановлены. Жду решения Адама о том, продолжит ли он карьеру в КХЛ» 

Последние два сезона словак выступал за «Торпедо», срок его контракта с нижегородским клубом истек 30 апреля «Пока все переговоры Гуски с «Торпедо» и другими клубами приостановлены.

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