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Пронедра

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Примеси железа объяснили деградацию электролизёров зелёного водорода

Примеси железа объяснили деградацию электролизёров зелёного водорода

Учёные из Университета Орегона установили, что следовые количества растворённого железа в щелочных электролизёрах являются ключевым фактором, определяющим деградацию устройства при перебоях питания.

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