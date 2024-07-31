От поглаживаний животных до битв в космосе: блогер опубликовал больше часа о...

От поглаживаний животных до битв в космосе: блогер опубликовал больше часа официального геймплея Star Wars OutlawsВслед за недавней утечкой игрового процесса приключенческого экшена с открытым миром Star Wars Outlaws от Ubisoft и Massive Entertainment журналисты и блогеры показали больше часа официального геймплея горячо ожидаемой игры.
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