От поглаживаний животных до битв в космосе: блогер опубликовал больше часа о...

От поглаживаний животных до битв в космосе: блогер опубликовал больше часа официального геймплея Star Wars OutlawsВслед за недавней утечкой игрового процесса приключенческого экшена с открытым миром Star Wars Outlaws от Ubisoft и Massive Entertainment журналисты и блогеры показали больше часа официального геймплея горячо ожидаемой игры.