Россия, Украина… и назойливые турецкие мантры

Присоединится ли Турция к эфемерному британо-польско-украинскому «альянсу? Президент Турции Реджеп Эрдоган продолжает выступать с экстравагантными предложениями так называемого «посредничества» по решению проблем в российско-украинских отношениях.
Присоединится ли Турция к эфемерному британо-польско-украинскому «альянсу? Президент Турции Реджеп Эрдоган продолжает выступать с экстравагантными предложениями так называемого «посредничества» по решению проблем в российско-украинских отношениях.
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