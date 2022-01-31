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Россия, Украина… и назойливые турецкие мантры

Россия, Украина… и назойливые турецкие мантры

Присоединится ли Турция к эфемерному британо-польско-украинскому «альянсу? Президент Турции Реджеп Эрдоган продолжает выступать с экстравагантными предложениями так называемого «посредничества» по решению проблем в российско-украинских отношениях.

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