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Мировое обозрение

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МИД РФ: НАТО готовится перевести противостояние с Россией в горячую фазу

МИД РФ: НАТО готовится перевести противостояние с Россией в горячую фазу

Заявление руководителя делегации РФ на заседании ОБСЕ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Юлии Ждановой прозвучало без дипломатических реверансов: страны НАТО, по её данным, готовят перевод противостояния с Россией в горячую фазу к 2029—2030 годам.

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