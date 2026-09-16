Заявление руководителя делегации РФ на заседании ОБСЕ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Юлии Ждановой прозвучало без дипломатических реверансов: страны НАТО, по её данным, готовят перевод противостояния с Россией в горячую фазу к 2029—2030 годам.
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