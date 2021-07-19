ЭксклюзивПолитикаСамые изолированные места, в которых всё еще живут люди Сознание Самые изолированные места, в которых всё еще живут люди В мире более 7 миллиардов человек.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновЗов, Июль 11, 1921 г. Чудеса бывают в жизни любовью и устремлением. Пробуждаем энергию вашу на новые мысли, нужные для претворения и действия мысли в жизнь. Вам нужны средства создания новой жизни, Посылаем мысли, их обостряйте, не нарушая карму.Комментировать
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