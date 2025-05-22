Дамский батальон на убой: Женский расчёт БПЛА ВСУ не выжил на фронте - все ликвидированы! На Красноармейском направлении российские военнослужащие ликвидировали украинский расчёт операторов БПЛА, полностью укомплектованный женщинами.
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