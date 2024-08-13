Ивлееву не стали наказывать за открытие бара с неприличным слоганом

ФАС не возбуждила дело Управление Федеральной антимонопольной службы Москвы не стало возбуждать дело о нарушение закона «О рекламе» в отношении блогера Насти Ивлеевой за открытие бара с неприличным слоганом.
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