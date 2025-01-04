Байден ограничит бурение нефтяных скважин на шельфе США

Президент США Джо Байден, покидающий свой пост в этом месяце, готовится в понедельник, 6 января, объявить о запрете на бурение новых нефтегазовых скважин в отдельных районах шельфа тихоокеанского и атлантического побережья общей площадью 2,5 миллиона квадратных километров.