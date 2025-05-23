Вице-адмирал Уитворт: США смогут уничтожать цели по всему миру за считанные минуты

МОСКВА, 23 мая, ФедералПресс. Вице-адмирал Фрэнк Уитворт, директор Национального агентства геопространственной разведки США, сообщил, что новая система анализа изображений на базе искусственного интеллекта под названием Maven позволит американским военным обнаруживать и уничтожать цели в любой точке планеты всего за несколько минут.