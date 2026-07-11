Bank of America: настроения по иене стали самыми медвежьими за четыре года

Инвесторы все более пессимистично оценивают перспективы японской иены. Согласно июльскому опросу Bank of America Global Research, медвежьи настроения в отношении японской валюты достигли максимального уровня за последние четыре года.
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