Новая волна «Беги или умри» в РТ: «Эти ''игры'' придуманы для уничтожения наших детей»

«Беги или умри» – смертельно опасное увлечение, в которое детей вовлекают в соцсетях и мессенджерах. Неизвестные предлагают детям пробежать перед движущимся автомобилем ради адреналина и дешевого авторитета среди сверстников.
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