Не полетела на шоу в Баку: Александра Трусова ждет ребенка

Серебряный призер Олимпиады Александра Трусова ждет ребенка Серебряный призер Олимпийских игр — 2022 Александра Трусова, ставшая летом супругой другого российского фигуриста Макара Игнатова, ждет ребенка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии