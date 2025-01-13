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Не полетела на шоу в Баку: Александра Трусова ждет ребенка

Не полетела на шоу в Баку: Александра Трусова ждет ребенка

Серебряный призер Олимпиады Александра Трусова ждет ребенка Серебряный призер Олимпийских игр — 2022 Александра Трусова, ставшая летом супругой другого российского фигуриста Макара Игнатова, ждет ребенка.

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