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Джордж Расселл: «Шумахеру стоит запереть себя в комнате с симулятором и наматывать круги»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл посоветовал Мику Шумахеру как можно упорнее трудиться, работая в немецкой команде в качестве резервиста.

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