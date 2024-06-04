Американские журналисты выпустили расследование о воспитанниках Херсонского детского дома. Сами того не понимая, они показали, что власти Украины бросили их, а России — спасли, заявил РИА «Новости» сенатор Игорь Кастюкевич.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии