Энергоснабжение юга России обсудят в профильном Комитете Госдумы

Evgeniy LeV

Интересно, а они не хотят обсудить в рамках "Энергоснабжения юга России", нецелевое использование электроэнергии "кое-где" там же на юге? ...после чего этой энергии хватило бы и Ростовской области, и всем остальным южным регионам России вместе взятым. Обсуждальщики херовы!.. 🥵