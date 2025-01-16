НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

360 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Правильно!Румыния стала участником войны предоставив территорию для переброски техники незаконно!Румынских наемник...
  • Виктор Минин
    И что я прочитал?В РФ ощутят сразу...
  • Evgeniy LeV
    Интересно, а они не хотят обсудить в рамках "Энергоснабжения юга России", нецелевое использование электроэнергии "кое...Энергоснабжение ю...

Энергоснабжение юга России обсудят в профильном Комитете Госдумы

Энергоснабжение юга России обсудят в профильном Комитете Госдумы

Энергоснабжение юга России обсудят в профильном Комитете Госдумы Редакторская колонкаКомитет Государственной Думы по энергетике обсудит повышение устойчивости энергоснабжения южных регионов России, в том числе, Ростовской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgeniy LeV
Интересно, а они не хотят обсудить в рамках &quot;Энергоснабжения юга России&quot;, нецелевое использование электроэнергии &quot;кое-где&quot; там же на юге? ...после чего этой энергии хватило бы и Ростовской области, и всем остальным южным регионам России вместе взятым. Обсуждальщики херовы!.. 🥵
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх