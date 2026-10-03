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Регионы России

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Российские стрелки завоевали медали на чемпионате Европы в Греции

Российские стрелки завоевали медали на чемпионате Европы в Греции

Российская спортсменка Арина Кузнецова одержала победу и получила золотую медаль в упражнении «скит» на чемпионате Европы по стендовой стрельбе, который проходит в греческом городе Малакасе с 27 сентября по 13 октября.

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