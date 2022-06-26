Вышедшие с территории «Азота» мирные жители рассказали о состоянии детей на заводе

Федеральное агентство новостей Вышедшие с завода «Азот» в Северодонецке люди рассказали, что дети, находящиеся на территории предприятия чувствовали себя плохо, у многих была высокая температура и проблемы с пищеварением, сообщает РИА Новости.
Федеральное агентство новостей Вышедшие с завода «Азот» в Северодонецке люди рассказали, что дети, находящиеся на территории предприятия чувствовали себя плохо, у многих была высокая температура и проблемы с пищеварением, сообщает РИА Новости.
Свежие комментарии