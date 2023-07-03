Отчего и для чего формируются диаспоры. Приезжая в другую страну мигранты стараются воспроизвести схемы поведения, по которым они жили у себя на родине.
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