ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Отчего и для чего формируются диаспоры.

Отчего и для чего формируются диаспоры.

Отчего и для чего формируются диаспоры.     Приезжая в другую страну мигранты стараются воспроизвести схемы поведения, по которым они жили у себя на родине.

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