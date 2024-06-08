В Крыму национализируют активы ещё 110 украинских олигархов

Имущества лишится, в частности, певица Джамала.фото: wikipedia.org--> Крымские власти намерены национализировать имущество 110 лиц, поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ, заявил 8 июня глава регионального парламента Владимир Константинов.
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