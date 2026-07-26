Вэнс и Кейн выступили против эскалации войны с Ираном — США приостановили удары

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Впервые за почти две недели США не нанесли новых авиаударов по Ирану. Пауза в бомбардировках наступила после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс и председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн на закрытом совещании в Белом доме 24 июля высказали серьёзные опасения по поводу дальнейшей эскалации конфликта, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.