ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

303 подписчика

Вэнс и Кейн выступили против эскалации войны с Ираном — США приостановили удары

Вэнс и Кейн выступили против эскалации войны с Ираном — США приостановили удары

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Впервые за почти две недели США не нанесли новых авиаударов по Ирану. Пауза в бомбардировках наступила после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс и председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн на закрытом совещании в Белом доме 24 июля высказали серьёзные опасения по поводу дальнейшей эскалации конфликта, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии