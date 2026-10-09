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Новости Липецка

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Под Липецком 18-летний водитель «Рено» врезался в грузовик

Под Липецком 18-летний водитель «Рено» врезался в грузовик

18-летний водитель «Рено» в больнице после столкновения с грузовиком ДАФ на трассе Орёл — Тамбов в Липецкой области.

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