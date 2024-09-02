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Военэксперт Матвийчук: Киев атакует дронами регионы РФ из-за провалов на фронте

Военэксперт Матвийчук: Киев атакует дронами регионы РФ из-за провалов на фронте

Как поездка министра обороны Украины Рустема Умерова в США, так и масштабный налет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию России, связаны с чередой провалов Киева на линии боевого соприкосновения.

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