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ИА Регнум

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Депутат рады Федиенко призвал ВСУ ударить ракетой по мавзолею Ленина

Депутат рады Федиенко призвал ВСУ ударить ракетой по мавзолею Ленина

Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо нанести удар баллистической ракетой по мавзолею Ленина на Красной площади.

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