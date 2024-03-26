Управление спросом: россиянам предложат отключить электроприборы

Минэнерго намерено предложить населению участвовать в проекте по снижению спроса на электроэнергию: выключать бытовые приборы в часы пиковой нагрузки, чтобы снизить потребление и разгрузить энергосистему, пишет «Коммерсант».
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