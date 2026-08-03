Дегтярёв: с меняющими гражданство атлетами могут начать заключать соглашения

Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета стран Михаил Дегтярёв сообщил, что при смене спортивного гражданства россиянами одним из условий сокращения карантина может стать компенсация государству затрат на подготовку.
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