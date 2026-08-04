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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Венгер о планах ФИФА по продаже прав на ЧМ: «Я не был в них вовлечен и узнал из СМИ. Решение об отмене проекта было необходимым»

Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с коммерческим планом относительно чемпионата мира. Напомним, на прошлой неделе стало известно о планах ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на турнир.

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