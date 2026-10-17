Увеличить польское военное присутствие в Прибалтике и Румынии с условием закупки ими вооружений польского производства предложил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 16 октября на «Европейском форуме новых идей», сообщает портал Defence24.
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