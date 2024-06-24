«Никто не останется в живых». Россия готовит беспрецедентный ответ Украине на атаку пляжа Севастополя?

у нас и репатриация доходов с наших заграничных государственных вкладов в пользу Украины тоже казус белли, однако же вся Европа, за исключением Венгрии участвует в этом беспределе, а у нас из за боязни казуса белли живые дети гибнут. Может прекратим уже международному праву в жопу заглядывать:? В отношении акватории Черного моря и американских БПЛА мы в своем праве. Мы их не в Мексиканском заливе гасить будем.

валерия

все эти заявкени и комментарии людей, не имеющих никакого отношения к реальному решению вопроса. Это все наши хотелки. А вот что предпримет в реальности наш Генштаб, наш Верховный... пока что вопрос, повисший в воздухе. Заявлять всякие ноты протеста. предъявлять какие-то логические и разумные доказательства к этим тупоголовым пиндосам бессмысленно. Мир поставлен на грань реального уничтожения. Любое неосторожное движение и в четвертой мировой войне драться будут палками и камнями, ну еще может, зубами и когтями. Но одно ясно всем- нужно отвечать так, чтобы у этих подонков кишки по веткам развешаны были. Кстати, хуситы - мастера в разделке баранов.