Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Никто не останется в живых». Россия готовит беспрецедентный ответ Украине на атаку пляжа Севастополя?

«Никто не останется в живых». Россия готовит беспрецедентный ответ Украине на атаку пляжа Севастополя?

Автор: Иван Смирнов Вчера днем украинская армия с помощью ракет ATACMS нанесла мощный удар по пляжу Севастополя, на котором отдыхало множество мирных жителей.

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Комментарии
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S
Serg
у нас и репатриация доходов с наших заграничных государственных вкладов в пользу Украины тоже казус белли, однако же вся Европа, за исключением Венгрии участвует в этом беспределе, а у нас из за боязни казуса белли живые дети гибнут. Может прекратим уже международному праву в жопу заглядывать:? В отношении акватории Черного моря и американских БПЛА мы в своем праве. Мы их не в Мексиканском заливе гасить будем.
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16 час.
валерия
все эти заявкени и  комментарии людей, не имеющих никакого отношения к реальному решению вопроса. Это все наши хотелки. А вот что  предпримет  в реальности наш Генштаб, наш Верховный... пока что  вопрос, повисший в воздухе.  Заявлять всякие ноты протеста. предъявлять какие-то логические и  разумные доказательства  к этим тупоголовым пиндосам  бессмысленно.  Мир  поставлен на грань реального уничтожения. Любое неосторожное движение и  в четвертой мировой войне драться будут палками и камнями, ну еще может, зубами и когтями. Но одно  ясно всем- нужно  отвечать  так, чтобы у  этих подонков кишки по веткам развешаны были. Кстати, хуситы - мастера в разделке баранов.
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14 час.
Горыныч
Надо не вопросы в оон поднимать (именно с маленькой буквы), а опускать  Global Hawk на дно морское, к Нептуну!
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11 час.

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