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Губернатор Андрей Травников поздравил новосибирцев с Рождеством Христовым

Губернатор Андрей Травников поздравил новосибирцев с Рождеством Христовым

Глава региона отметил, что праздник обращает людей к истинным ценностям.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выложил в своём телеграм-канале поздравление жителей региона с Рождеством Христовым.

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