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«Все потеряно»: В США рассказали, что Россия разнесла ударами в Одессе

«Все потеряно»: В США рассказали, что Россия разнесла ударами в Одессе

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube рассказали, что Россия разнесла ударами в Одессе, лишив ВСУ будущего.

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