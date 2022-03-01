Бой Физиева и Дос Аньоса перенесен из-за ковида у киргизского бойца

Поединок Рафаэля Дос Аньоса и Рафаэля Физиева перенесен во второй раз. Бой должен был пройти 5 марта на UFC 272, но у киргизского бойца обнаружен коронавирус.

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