Названы самые популярные мошеннические схемы

IT-эксперт Вураско назвал схему с розыгрышами самой популярной у мошенников Актуальных мошеннических схем в интернете не так много, как правило, меняется лишь информационная обертка, а суть остается прежней, рассказал директор по развитию Департамента спецсервисов Solar Александр Вураско.