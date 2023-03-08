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В ЮВО продолжается оснащение авиационных частей комнатами психологической разгрузки

В ЮВО продолжается оснащение авиационных частей комнатами психологической разгрузки

Результаты первых проведенных проверочных мероприятий позволили оценить реальную картину готовности к функционированию комнат психологической разгрузки, а уже установленные комплексы показали высокую эффективность при работе с летным составом.

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