В ЮВО продолжается оснащение авиационных частей комнатами психологической разгрузки

Результаты первых проведенных проверочных мероприятий позволили оценить реальную картину готовности к функционированию комнат психологической разгрузки, а уже установленные комплексы показали высокую эффективность при работе с летным составом.
Результаты первых проведенных проверочных мероприятий позволили оценить реальную картину готовности к функционированию комнат психологической разгрузки, а уже установленные комплексы показали высокую эффективность при работе с летным составом.
Свежие комментарии