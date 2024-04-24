Как правильно высадить помидоры в грунт: агроном показывает секреты для получения большого урожая

Помидоры достаточно прихотливы, обычно получить хороший урожай могут только опытные огородники. Но справиться с задачей может и новичок, если просто будет следовать подробным советам агронома: специалист дал подробный мастер-класс и рассказал, как получать обильный урожай крупных, мясистых плодов.
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