Как правильно высадить помидоры в грунт: агроном показывает секреты для получения большого урожая

Помидоры достаточно прихотливы, обычно получить хороший урожай могут только опытные огородники. Но справиться с задачей может и новичок, если просто будет следовать подробным советам агронома: специалист дал подробный мастер-класс и рассказал, как получать обильный урожай крупных, мясистых плодов.