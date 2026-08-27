Директора ЦРУ не пустили к Путину? Зачем приезжал Рэтклифф, все версии Shawn Thew — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Президент России не встречался с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом в ходе его визита в Москву.
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