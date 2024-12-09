Великобритания прекратила сотрудничество с правительством Грузии

Программы помощи и сотрудничество с правительством Грузии приостанавливает Великобритания из-за подавления беспорядков в стране, 9 декабря заявление главы МИД Великобратинии Дэвида Ламма распространило посольство Великобритании в Грузии.
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