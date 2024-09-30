Журналист 360.ru Молочко заявил, что дело о нападении на него находится в СК

Изначально набросившиеся на съемочную группу 360.ru в Битцевском лесу вели себя адекватно, но после журналистов начали активно выдавливать, рассказал ведущей Елене Кононовой корреспондент Александр Молочко.
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