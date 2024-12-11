Депутат Ветров призвал Минстрой РФ разработать правила по запуску фейерверков

Сегодня в России сфера использования пиротехники и фейерверков никак не контролируется, из-за чего такие изделия часто запускают в жилых массивах, что представляет опасность для жителей, заявил депутат МО Петербурга, поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.