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Депутат Ветров призвал Минстрой РФ разработать правила по запуску фейерверков

Депутат Ветров призвал Минстрой РФ разработать правила по запуску фейерверков

Сегодня в России сфера использования пиротехники и фейерверков никак не контролируется, из-за чего такие изделия часто запускают в жилых массивах, что представляет опасность для жителей, заявил депутат МО Петербурга, поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

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