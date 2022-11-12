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UFC 281: Адесанья сразится с Перейрой, Порье против Чендлера, Эспарза – Чжан

В ночь на 13 ноября в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» пройдет турнир UFC 281. В главном событии вечера чемпион среднего дивизиона Исраэль Адесанья (23-1) проведет защиту титула в бою с Алексом Перейрой (6-1).

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