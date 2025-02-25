Пушков заявил, что Мерц будет бороться с Трампом в Европе

Член Совфеда Российской Феедрации Алексей Пушков высказался по поводу того, что новым лидером Федеративной Республики Германия оказался Фридрих Мерц, и предположил, что он начнёт борьбу со своим коллегой из Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом в Европейском регионе.