Член Совфеда Российской Феедрации Алексей Пушков высказался по поводу того, что новым лидером Федеративной Республики Германия оказался Фридрих Мерц, и предположил, что он начнёт борьбу со своим коллегой из Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом в Европейском регионе.
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