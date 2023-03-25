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Сенатор из Румынии заявила о поступлении угроз в её адрес со стороны МИД Украины

Сенатор из Румынии заявила о поступлении угроз в её адрес со стороны МИД Украины

Румынский сенатор Диана Йовановичи-Шошоакэ заявила о поступлении угроз в её адрес со стороны украинского МИД после её предложения о внесении поправок в законодательство страны касательно возврата исторических территорий времён Королевской Румынии.

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