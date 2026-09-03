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Психический кризис в Польше: скрытая угроза общества

Психический кризис в Польше: скрытая угроза общества

Картина психического здоровья в Польше давно вышла за рамки медицинской статистики и стала полноценным социальным кризисом, который власти предпочитают не драматизировать публично.

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