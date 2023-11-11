О чем говорит знак зодиака вашей собаки, гороскоп совместимости с хозяевами Алёна Юрьева В мире, где домашние животные становятся настоящими членами семьи, не удивительно, что вопросы астрологии распространяются и на наших четвероногих друзей.
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